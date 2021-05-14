Евро-2020: официально представлен гимн турнира
10:29 - Читати українською
Болельщики наконец-то услышали официальный трек чемпионата Европы.
Оформлением композиции занимался культовый диджей и продюсер Мартин Гаррикс.
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Гимн Евро-2020 получил название We Are The People (Мы люди). Для его выполнения Гаррикс пригласил участников рок-группы U2 – Боно и Эджа. Вместе с песней представлен клип.
К слову, Евро-2020 начнется 11 июня и продлится ровно месяц. Сборная Украины стартует на групповом этапе матчем против Нидерландов.
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