Оформлением композиции занимался культовый диджей и продюсер Мартин Гаррикс.

Евро-2020: трофей турнира едва не пострадал после курьезного инцидента в Румынии

Гимн Евро-2020 получил название We Are The People (Мы люди). Для его выполнения Гаррикс пригласил участников рок-группы U2 – Боно и Эджа. Вместе с песней представлен клип.

К слову, Евро-2020 начнется 11 июня и продлится ровно месяц. Сборная Украины стартует на групповом этапе матчем против Нидерландов.

Квалификация ЧМ – как диагноз сборной перед Евро-2020: какие проблемы надо решить Шевченко