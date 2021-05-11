Уже не так много осталось до Евро, а матчи сборной в квалификации на Мундиаль до сих пор не идут из головы. Игра сборной прогрессирует, но на континентальном первенстве этого будет мало. Футбол 24 при поддержке "HLIBNY DAR" размышляет, над чем надо поработать Шевченко и Ко, чтобы приблизиться к уровню "ТОП".

Матчи в квалификации ЧМ-2022 против совершенно разных по уровню и стилю Франции, Финляндии и Казахстана позволили рассмотреть игру команды Шевченко в разных условиях. Одинаковый результат – не признак стабильности, а тревожный звоночек перед Евро, где будет примерно такая же ситуация с соперниками – Нидерланды как фаворит, крепкая Австрия, а роль аутсайдера принадлежать неуступчивой Северной Македонии. Три раза по 1:1 здесь также радости не принесут.

Потребность тактической гибкости

Три центральных защитника с фулбэками – отличное решение для матча с Францией. Быстрый Мбаппе не имел пространства, атаки чемпионов мира упирались в стену, а с навесами на Жиру кое-как справлялись.

Гризманн моментально наказал за огрех, но в целом система работала слаженно. Забитый гол и выездная ничья против одной из сильнейших команд мира – прекрасный результат.

Поддерживай нашу сборную вместе с "HLIBNY DAR" и почувствуй особый вкус футбола! "HLIBNY DAR" – веди национальную команду к победам вместе с национальным брендом, который соединил в себе аутентичные традиции и ценности Украины.

А вот с финнами и казахами это не сработало. Соперникам хватило редких ошибок в защите. Плюс в матчах не с грандами хочется видеть больше атак. Избиение сербов во Львове – прекрасный пример того, когда команда выходит играть только на победу. Чтобы стать топом, команде Шевченко нужно больше идей в атаке. Их отсутствие мы видели на Евро-2016.

Наигранность кадров

Игроки отмечали большой объем тактической информации, которую дает штаб Шевченко. Но чтобы сформировать связи на поле – занятий в классе мало.

С защитой это работает хорошо, а вот комбинации в теории не наигрывают. Особенно это было заметно в матче с финнами – преимущество вроде есть, а на табло счет не меняется.

С одной стороны приятно, что "желто-синие" контролируют игру несмотря на относительную молодость состава. Здесь штаб Шевченко сработал на "отлично". Но для успеха в футболе надо забивать. Пушка Малиновского и антропометрия Яремчука – слишком маленький арсенал для удачного выступления на Евро. "Товарняки" перед турниром должны помочь решить эту проблему.

Ужасы реализации

"Играли хорошо, жаль, что не забили", – этот тезис после матчей в исполнении различных экспертов слушать уже откровенно надоело. Как и смотреть, как Яремчук с партнерами хватаются за головы. Чрезмерное желание – это проблема психологии, с которой надо срочно работать. С мастерством все у наших ребят в порядке, что доказывает их игра в клубах.

Евро – это короткий турнир, на котором никто не будет играть на ничью. В случае провала реабилитироваться в ответном матче не получится. Добиваться своего в редких атаках в матчах с грандами мы научились. Теперь осталось "закрывать" менее именитых соперников при явном преимуществе в игре. Именно этот навык разделяет середняка от топа и открывает дорогу к высоким местам на турнирах.