"Я очень горжусь тем, что отправлюсь в Токио и присоединюсь к национальной сборной в борьбе за медали на олимпийских аренах.

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Для меня игра за Сербию всегда была особой радостью и мотивацией, и я сделаю все возможное, чтобы осчастливить всех нас", – написал Джокович на своей странице в Twitter.

Напомним, в этом сезоне Новак завоевал чемпионство на Открытом чемпионате Австралии, Ролан Гарросе и Уимблдоне, а вскоре выступит на Открытом чемпионате США.

34-летний серб может стать первым теннисистом среди мужчин, который одержит победу в четырех главных турнирах года и завоюет золотую медаль Олимпийских игр. Ранее это удавалось только немке Штеффи Граф в 1988 году.

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