Джокович выступит на Олимпиаде-2020 – серб может оформить исторический рекорд
Первая ракетка мира Новак Джокович выступит на Олимпийских играх в Токио.
"Я очень горжусь тем, что отправлюсь в Токио и присоединюсь к национальной сборной в борьбе за медали на олимпийских аренах.
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Для меня игра за Сербию всегда была особой радостью и мотивацией, и я сделаю все возможное, чтобы осчастливить всех нас", – написал Джокович на своей странице в Twitter.
Напомним, в этом сезоне Новак завоевал чемпионство на Открытом чемпионате Австралии, Ролан Гарросе и Уимблдоне, а вскоре выступит на Открытом чемпионате США.
34-летний серб может стать первым теннисистом среди мужчин, который одержит победу в четырех главных турнирах года и завоюет золотую медаль Олимпийских игр. Ранее это удавалось только немке Штеффи Граф в 1988 году.
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С великим поносом се пакујем за Токио и придружујем нашој репрезентацији у борби за најсјајнија одличја на Олимпијским борилиштима. За мене је игра за Србију увек била посебна радост и мотивација и даћу све од себе да нас све обрадујем! Идемооо— Novak Djokovic (@DjokerNole) July 15, 2021