Джоковіч виступить на Олімпіаді-2020 – серб може оформити історичний рекорд
Перша ракетка світу Новак Джоковіч виступить на Олімпійських іграх у Токіо.
"Я дуже пишаюся тим, що вирушу у Токіо та приєднаюсь до національної збірної у боротьбі за медалі на олімпійських аренах.
Україна втратила чергову зірку перед Олімпіадою – несподівані подробиці
Для мене гра за Сербію завжди була особливою радістю та мотивацією, і я зроблю все можливе, щоб ощасливити всіх нас", – написав Джоковіч на своїй сторінці у Twitter.
Нагадаємо, цього cезону Новак виборов чемпіонство на Відкритому чемпіонаті Австралії, Ролан Гарросі та Вімблдоні, а незабаром виступить на Відкритому чемпіонаті США.
34-річний серб може стати першим тенісистом серед чоловіків, який здобуде перемогу у чотирьох головних турнірах року та завоює золоту медаль Олімпійських ігор. Раніше це вдавалося тільки німкені Штеффі Граф у 1988 році.
"Цей г*внюк подає, як з гармати стріляє". Українець проти легендарного Агассі – епічний фінал, який ніколи не забудуть
С великим поносом се пакујем за Токио и придружујем нашој репрезентацији у борби за најсјајнија одличја на Олимпијским борилиштима. За мене је игра за Србију увек била посебна радост и мотивација и даћу све од себе да нас све обрадујем! Идемооо— Novak Djokovic (@DjokerNole) July 15, 2021