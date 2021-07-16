"Я дуже пишаюся тим, що вирушу у Токіо та приєднаюсь до національної збірної у боротьбі за медалі на олімпійських аренах.

Україна втратила чергову зірку перед Олімпіадою – несподівані подробиці

Для мене гра за Сербію завжди була особливою радістю та мотивацією, і я зроблю все можливе, щоб ощасливити всіх нас", – написав Джоковіч на своїй сторінці у Twitter.

Нагадаємо, цього cезону Новак виборов чемпіонство на Відкритому чемпіонаті Австралії, Ролан Гарросі та Вімблдоні, а незабаром виступить на Відкритому чемпіонаті США.

34-річний серб може стати першим тенісистом серед чоловіків, який здобуде перемогу у чотирьох головних турнірах року та завоює золоту медаль Олімпійських ігор. Раніше це вдавалося тільки німкені Штеффі Граф у 1988 році.

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