Церемония открытия Олимпиады-2020: сборная Украины вышла в неполном составе, Осака зажгла олимпийский огонь
Сборная Украины вместе с атлетами других национальных команд приняла участие в торжественной церемонии открытия летних Олимпийских игр-2020 в Токио.
Торжественное открытие ОИ-2020 уже традиционно началось с яркого фейерверка над 68-тысячным Национальным стадионом. Организаторы Олимпиады-2020 связали нынешние Игры с турниром в Токио-1964. Олимпийские кольца изготовили из деревьев, которые атлеты со всего мира высадили именно в тот год, когда Япония в последний раз принимала Игры.
Парад наций на правах основателей античных и современных Олимпиад начали представители Греции. Все команды получили музыкальное сопровождение из популярных японских компьютерных игр. Впервые в истории проведения Олимпиады страны-участницы должны были иметь сразу двух знаменосцев – женщину и мужчину.
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Флаг сборной Украины несли олимпийская чемпионка по пулевой стрельбе Елена Костевич и чемпион мира по фехтованию Богдан Никишин. Далее – неполный состав украинских атлетов, которые успели прибыть в Токио.
Из-за карантинных ограничений участники Игр могут приехать не раньше чем за 5 дней до старта своих соревнований. В общем, наше государство представят 158 олимпийцев в 25-ти видах спорта и 30-ти дисциплинах, это наименьший состав сборной Украины за всю историю выступлений на летних Играх.
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Атлеты Японии завершили Парад наций. Их форма напоминает экипировку японской олимпийской сборной на Играх в Токио-1964. Правда, тогда она имела другую последовательность цветов – красный верх и белый низ.
Согласно Олимпийской хартии, старт форума объявляет глава страны. В этом году эта важная миссия выпала императору Японии – Нарухито. Олимпийский огонь зажгла самая популярная японская спортсменка – теннисистка Наоми Осака.
Интересно, что отец нынешнего императора Акихито открывал зимнюю Олимпиаду в японском городе Нагано-1988, а дед Хирохито объявил о начале летних Игр в Токио-1964 и зимнего форума в Саппоро-1972.
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