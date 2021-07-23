Украинские атлеты начинают борьбу за самые престижные медали в мире спорта. Искусственный интеллект и аналитические сервисы прочат нашим спортсменам довольно хорошие результаты, а украинцы со сжатыми кулаками готовы болеть за наших ребят в Токио.

На Олимпиаде-2020 в Токио, которую перенесли на год из-за пандемии COVID-19, за награды будут бороться около 11 тысяч спортсменов из более чем 200 стран мира. Всего на соревнованиях разыграют 339 наград в 30 видах спорта.

Украину представят 157 спортсменов, которые охватывают 25 видов спорта. Со времен независимости Украины в Токио отправилось наименьшее количество спортсменов, но в любом масштабном турнире главное не количество, а качество. А здесь у нашей команды все в порядке.

В Министерстве молодежи и спорта спрогнозировали, что мы можем рассчитывать на 13-15 медалей. Партнеры проекта Parimatch при этом дают 40% на то, что как минимум 4 награды будут высочайшего качества.

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В Атланте и Сиднее наша команда завоевала по 23 медали (в США мы завоевали 9 золотых наград, пока это лучший показатель). Афины, Пекин и Лондон тоже были довольно удачными – 22, 22 и 20 медалей соответственно. Олимпиада в Рио стала провалом – всего 11 медалей. Впрочем, после падения должно быть взлет, поэтому будем рассчитывать, что рубеж в 20 медалей таки будет преодолен. По крайней мере, имена наших спортсменов позволяют в это верить.

По медальных амбициях ударили отсутствие в Токио Олега Верняева, Игоря Главана и Евгения Барабанова, но даже несмотря на их отсутствие в нашей команде есть атлеты, от которых Украина ждет медалей.

Главной надеждой пока являются опытные Элина Свитолина (теннис), Жан Беленюк (греко-римская борьба) и Ольга Харлан (фехтование). Кроме того, большие надежды возложены на дебютантку Олимпиады Ярославу Магучих (легкая атлетика, прыжки в высоту), которая уже успела громко заявить о себе в мире спорта.

За высшие награды бесспорно должны бороться Александр Хижняк (бокс) и Дарья Билодид (дзюдо). Если этим спортсменам удастся показать свою лучшую форму, то соперникам нужно приложить сверхусилия, чтобы остановить их на пути к олимпийскому пьедесталу.

Марина Бех-Романчук (прыжки в длину) уже много раз слушала украинский гимн на европейских и мировых турнирах, поэтому вполне заслужила того, чтобы привезти домой медаль из Токио. Не меньше надежд украинские фанаты спорта возлагают на Михаила Романчука (плавание), Елена Кравацкую (фехтование) и Елену Костевич (стрельба из пистолета). Это опытные спортсмены, которые могут добавить пунктов в медальный зачет Украины.

В активе Станислава Горуны (каратэ) уже есть победы Всемирных играх-2017 года и Европейских играх-2019 года. Триумф на Олимпиаде в Токио выглядит логичным путем развития этого атлета. Подарить Украины медаль также Игорь Радивилов (гимнастика), Алексей Среда и Олег Сербин (синхронные прыжки в воду), а также Яков Хаммам (дзюдо).

Даже поверхностный прогноз говорит нам о том, что на Олимпиаде-2020 в Токио Украина завоюет минимум 14-15 медалей, не считая командных соревнований и нескольких дисциплин, в которых может соперничать один спортсмен. Остается надеяться, что украинские атлеты почувствуют поддержку нации за тысячи километров и превзойдут все самые смелые ожидания.