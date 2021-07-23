Збірна України разом з атлетами інших національних команд взяла участь в урочистій церемонії відкриття літніх Олімпійських ігор-2020 у Токіо.

Урочисте відкриття ОІ-2020 вже традиційно розпочалося з яскравого феєрверку над 68-тисячним Національним стадіоном. Організатори Олімпіади-2020 пов'язали нинішні Ігри з турніром у Токіо-1964. Олімпійські кільця виготовили з дерев, які атлети зі всього світу висадили саме того року, коли Японія востаннє приймала Ігри.

Парад націй на правах засновників античних та сучасних Олімпіад розпочали представники Греції. Всі команди отримали музичний супровід з популярних японських комп'ютерних ігор. Вперше в історії проведення Олімпіади країни-учасниці повинні були мати одразу двох прапороносців – жінку та чоловіка.

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Прапор збірної України несли олімпійська чемпіонка з кульової стрільби Олена Костевич та чемпіон світу з фехтування Богдан Нікішин. Далі – неповний склад українських атлетів, які встигли прибути у Токіо.

Через карантинні обмеження учасники Ігор можуть приїхати не раніше ніж за 5 днів до старту своїх змагань. Загалом нашу державу представлять 158 олімпійців у 25-ти видах спорту та 30-ти дисциплінах, це найменший склад збірної України за всю історію виступів на літніх Іграх.

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Атлети Японії завершили Парад націй. Їхня форма нагадує екіпірування японської олімпійської збірної на Іграх у Токіо-1964. Щоправда, тоді вона мала іншу послідовність кольорів – червоний верх та білий низ.

За Олімпійською хартією, старт форуму оголошує глава країни. Цьогоріч ця важлива місія випала імператору Японії – Нарухіто. Олімпійський вогонь запалила найпопулярніша японська спортсменка – тенісистка Наомі Осака.

Цікаво, що батько нинішнього імператора Акіхіто відкривав зимову Олімпіаду у японському місті Нагано-1988, а дід Хірохіто оголосив про початок літніх Ігор в Токіо-1964 та зимового форуму в Саппоро-1972.

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