Компания Gracenote поделилась собственным прогнозом на медальный зачет всех стран-участниц Олимпийских игр в Токио.

Фирма, которая специализируется на обработке спортивных данных, создала собственную виртуальную медальную таблицу ОИ-2020. В работе над прогнозом эксперты принимали во внимание результаты важнейших турниров, начиная с Игр в Рио-2016.

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Список потенциальных лидеров возглавила сборная США. Компания считает, что американские атлеты завоюют 96 трофеев – 40 золотых, 27 серебряных и 29 бронзовых. На второе место эксперты поставили Олимпийский комитет России (ОКР), атлеты которого выступят под нейтральным флагом и без гимна своей страны. Они спрогнозировали им 68 медалей – 21 золотую, 26 серебряных и 21 бронзовую. В тройку лидеров также попал Китай, спортсменам этой страны прочат 66 наград – 33 золотых, 11 серебряных, 22 бронзовые.

Украинскую олимпийскую сборную эксперты поставили на 14 место в общем рейтинге. Нашим атлетам прогнозируют 21 трофей – 8 золотых, 5 бронзовых и 8 серебряных.

Отметим, что лучший результат в истории участия на летних Олимпиадах украинская команда атлетов показала на Играх в Пекине-2008. Тогда наши спортсмены взяли 24 медали (7 золотых, 4 серебряных и 13 бронзовых), заняв 11 место в общем зачете.

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