Федерация футбола Испании отклонила просьбу "блаугранас" убрать 18-летнего игрока из заявки на Олимпиаду, информирует Marca.

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Всего в прошлом дебютном сезоне Педри отыграл за Барселону 52 матча во всех турнирах, проведя на поле более 3526 минут. Затем юный хавбек поехал со сборной Испании на Евро, где также играет каждый поединок. Отдых Педри будет совсем мизерным, если "Фурия Роха" дойдет до финала (11 июля), а 21 июля уже начнется футбольный турнир Олимпиады.

Добавим, что на стадии 1/4 финала Евро испанцы встретятся со Швейцарией (2 июля).

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