Федерація футболу Іспанії відхилила прохання "блаугранас" вилучити 18-річного гравця із заявки на Олімпіаду, інформує Marca.

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Загалом у минулому дебютному сезоні Педрі відіграв за Барселону 52 матчі у всіх турнірах, провівши на полі понад 3526 хвилин. Потім юний хавбек поїхав зі збірною Іспанії на Євро, де також грає кожен поєдинок. Відпочинок Педрі буде зовсім мізерним, якщо "Фурія Роха" дійде до фіналу (11 липня), а 21 липня вже розпочнеться футбольний турнір Олімпіади.

Додамо, що на стадії 1/4 фіналу Євро іспанці зустрінуться зі Швейцарією (2 липня).

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