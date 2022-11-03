Кто худшая команда ЛЧ – Атлетико пережил исторический позор, но есть большие неудачники
06:30 - Читати українською
Футбол 24 подготовил мини-дайджест о парадоксах украинских инсайдов и провальных командах нынешней ЛЧ.
Одной из самых горячих тем последних дней были слухи о борьбе Романа Зозули за кресло президента УАФ. Появилась куча инсайдов разного качества, поэтому пришлось вмешиваться самому экс-форварду сборной Украины.
Параллельно завершался групповой этап ЛЧ. Мадридский Атлетико пережил исторический позор, но нашлись команды с гораздо худшими показателями. Обо всем этом и даже больше – в очередном выпуске на YouTube-канале "Футбол 24".
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