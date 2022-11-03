Одной из самых горячих тем последних дней были слухи о борьбе Романа Зозули за кресло президента УАФ. Появилась куча инсайдов разного качества, поэтому пришлось вмешиваться самому экс-форварду сборной Украины.

Параллельно завершался групповой этап ЛЧ. Мадридский Атлетико пережил исторический позор, но нашлись команды с гораздо худшими показателями. Обо всем этом и даже больше – в очередном выпуске на YouTube-канале "Футбол 24".