"Мій дід народився в Україні, також батьки моєї бабусі були українцями. Я пишаюся своєю спадщиною і хотіла б, щоб вони бачили, як я беру участь в змаганнях.

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Дідусь так багато працював, щоб побудувати життя для нашої сім'ї в Канаді. Спорт – це той привілей, який він мені надав. Я виросла в українській громаді, ходила в Українську католицьку церкву Св. Кирила і Мефодія, а також займалася українськими народними танцями", – цитує Крістен Кіт Обозреватель.

Зауважимо, Кіт завоювала золото Олімпіади у Токіо з академічного веслування вісімок на 2 км. Вона виконує роль рульової у команді. У 2013 році Крістен здобула дві бронзи на чемпіонаті Світу в Люцерні та чемпіонаті Світу з академічного веслування в Південній Кореї.

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