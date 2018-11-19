Росіянин, який здійснив напад на автобус Борусії Д, може отримати довічне ув'язнення

Німецька прокуратура вимагає суворого покарання для чоловіка, якого звинувачують у нападі на автобус дортмундської Борусії в квітні 2017 року.

Прокуратура вимагає для росіянина Сергія Венергольда, якого обвинувачують у виготовленні саморобних вибухових пристроїв та введені їх в дію біля автобуса Борусії Д, який прямував на чвертьфінальний поєдинок Ліги чемпіонів проти Монако 11 квітня 2017 року.

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Тоді у результаті теракту постраждав захисник "шмелів" Марк Бартра, а також один правоохоронець.

За версією слідства, основна мотивація Венергольда – власне збагачення, адже за декілька днів до інциденту Сергій придбав акції німецького клубу на 78 тисяч євро. Росіянин сподівався, що йому вдасться заробити майже 4 млн євро після падіння вартості акцій клубу через теракт, повідомляє The Local.

Зазначимо, що судді озвучать вердикт обвинуваченому вже наступного тижня. До слова, у січні 2018 року він зізнався у тому, що скористався бомбою дистанційного керування для організації вибуху поруч з клубним автобусом Борусії.

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