"Група занадто згуртована, щоб її розбили зовнішні сили. Нація надто смілива, щоб будь-який суперник міг собі дозволити нас налякати. Команда, в прямому сенсі цього слова, буде боротися за мрію до кінця! Вірте разом з нами! Вперед, Португаліє", – написав Роналду в Instagram.

"Роналду погрожував піти": новий скандал навколо Кріштіану – суперзірка не з'явився на тренуванні

Зауважимо, що перед цим з'явилась інформація, начебто Роналду погрожував покинути розташування збірної Португалії, а також відмовився від повноцінного тренування з резервістами команди, які не грали проти Швейцарії. Замість цього суперзірка обмежився заняттям в спортзалі з гравцями основи, яким дали невеликий відпочинок.

Зауважимо, що Роналду несподівано залишився в запасі на поєдинок 1/8 фіналу ЧС-2022 проти Швейцарії, який "селесао" виграли з розгромним рахунком 6:1.

Португалія вийшла в 1/4 ЧС-2022, забивши 6 голів Швейцарії – жахіття Роналду, історичний хет-трик і аналогія з Україною