Роналду відмовився від виклику у збірну Португалії

Капітан збірної Португалії Кріштіану Роналду пропустить матчі своєї команди проти Хорватії та Італії.

Лідер збірної Португалії Кріштіану Роналду прийняв рішення пропустити найближчі матчі своєї національної команди, щоб зосередитися на виступах за туринський Ювентус, повідомляє Sky Sport.

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6 вересня збірна Португалії у товариському матчі зіграє з Хорватією, а через чотири дні португальці проведуть перший матч в Лізі націй проти національної команди Італії.

Відзначається, що 33-річний новачок туринців хоче використовувати цю можливість, щоб повністю влитися в новий клуб і стати повноцінною його частиною.

Кріштіану Роналду встиг провести два поєдинки за Ювентус, але забитими голами ще не відзначався.

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