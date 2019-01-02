Роналду міг перейти в Наполі

Агент Кріштіану Роналду Жорже Мендеш пропонував послуги свого клієнта неаполітанському клубу.

"Нам пропонували оформити трансфер Роналду, це правда.

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У нас хороші відносини з його агентом Жорже Мендешем, і після продовження контракту з Фаузі Гуламом ми часто розмовляли. Він запропонував Де Лаурентісу підписати Роналду, а я мовчав.

Потім, коли ми заглибилися в суть речей, то зрозуміли, що ця угода є недосяжною для нас", – цитує спортивного директора Наполі Крістіано Джунтолі Football Italia.

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