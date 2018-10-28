Рівно 21 рік тому Динамо розгромило Барселону у Лізі чемпіонів

Динамо розгромило Барселону (3:0) у матчі групового етапу Ліги чемпіонів 1997/1998.
У сезоні Ліги чемпіонів 1997/1998 Динамо змагалось за вихід у плей-офф у групі C з ПСВ, Ньюкаслом та Барселоною.
У матчі в Києві команда Валерія Лобановського приголомшила каталонців і здобула впевнену перемогу. Відзначимо, що Динамо посіло 1-е місце у квартеті з 7 очками, а Барселона з 1 очком залишилась на останній сходинці.
22 жовтня 1997 року. Ліга чемпіонів 1997/1998. Груповий етап. Київ, стадіон НСК "Олімпійський".