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Рівно 21 рік тому Динамо розгромило Барселону у Лізі чемпіонів

22 жовтня 11:39 2497 Читать на русском
Рівно 21 рік тому Динамо розгромило Барселону у Лізі чемпіонів
Андрій Шевченко проти Барселони

Динамо розгромило Барселону (3:0) у матчі групового етапу Ліги чемпіонів 1997/1998.

У сезоні Ліги чемпіонів 1997/1998 Динамо змагалось за вихід у плей-офф у групі C з ПСВ, Ньюкаслом та Барселоною.

У матчі в Києві команда Валерія Лобановського приголомшила каталонців і здобула впевнену перемогу. Відзначимо, що Динамо посіло 1-е місце у квартеті з 7 очками, а Барселона з 1 очком залишилась на останній сходинці.

22 жовтня 1997 року. Ліга чемпіонів 1997/1998. Груповий етап. Київ, стадіон НСК "Олімпійський".

Динамо – Барселона – 3:0

Голи: Ребров, 6; Максимов, 32; Калітвінцев, 65

Вилучення: Хесп, 62

Динамо: Шовковський, Лужний (Волосянко, 62), Головко, Ващук, Дмитрулін, Калітвінцев, Косовський, Шевченко, Ребров, Гусін, Максимов (Михайленко, 83).

Барселона: Хесп, Феррер, Коуту, Оскар (Бускетс, 63), Фігу (Чіріч, 82), Рівалдо, Серхі, Дюгаррі (Піцці, 80), Луїс Енріке, Райцигер, Рохер.

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