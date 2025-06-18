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Рибка став вільним агентом

24 червня 20:33 882 Читать на русском
Рибка став вільним агентом
Олександр Рибка / ФК Динамо Київ

Голкіпер Олександр Рибка більше не є гравцем Карабюкспора.

Олександр Рибка за рішенням ФІФА став вільним агентом через заборгованості щодо зарплати. Про це повідомило Sixteen football agency Івана Піроженка.

Очігава повернувся в Динамо

Останнім клубом голкіпера був турецький Карабюкспор, який за підсумками сезону 2017/2018 вилетів з Суперліги, маючи при цьому борги перед гравцями.

Раніше Рибка заявляв, що більше не хоче грати за "дякую".

Теги
Трансфери Олександр Рибка Олександр Рибка Карабюкспор Карабюкспор Туреччина
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