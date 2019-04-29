Ретро дня: дебютний в історії матч збірної України і перший забитий гол

"Футбол 24" пропонує згадати історичний поєдинок проти Угорщини, з якого починає свій відлік матчів національна команда України.

29 квітня 1992 року на ужгородському стадіоні Авангард збірна України провела свій перший матч в історії. Суперника та місце проведення було обрано не випадково. Планувалось, що історичний поєдинок відбудеться у Києві на стадіоні Республіканський, але у молодої Федерації футболу України просто не було грошей на те, щоб оплатити переїзд суперників до столиці. Угорці зглянулись та погодились приїхати до Ужгороду власним автобусом. На щастя, там від україно-угорського кордону зовсім недалеко.

Сам матч збірна України на очах у 13-тисячної аудиторії уболівальників програла майже без шансів з рахунком 1:3. Добре хоч дебютний гол забила! На 90-й хвилині гри вдалось увійти в історію форварду Чорноморця Івану Гецко. Цей момент закарбовано на фото.

Тренером збірної було призначено наставника одеського Чорноморця Віктора Прокопенка, який поєднував дві посади одночасно. Команда з Одеси в той час була пристойною (виграла перший в історії Кубок України), тому і стала базовою для збірної, делегувавши відразу 8 футболістів.

Збірна України провела перший історичний матч в такому складі: Кутепов, Лужний, Никифоров, Беженар, Третьяк, Ковалець, Цимбалар, Шелепницький, Саленко (Гецко, 59), Погодін (Сак, 56), Щербаков (Гусєв, 69).

Пізніше низка гравців, котрі виходили на поле у футболках збірної України (Юрій Никифоров, Ілля Цимбалар, Олег Саленко), прийняли рішення виступати за збірну Росії.

Варто відзначити, що цього ж дня у Москві товариський матч проводила тимчасова правонаступниця радянської збірної – команда СНД, до якої викликали українців Олексія Михайличенко, Володимира Лютого, Сергія Онопка, Андрія Канчельскіса та Сергія Юрана. Остання трійця надалі також обрала виступи за Росію.

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