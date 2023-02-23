Після матчу-відповіді з Шахтарем керівництво Ренна передасть делегації донецького клубу нову швидку допомогу для України. Як інформує RMC Sport, новий автомобіль коштує 100 тисяч євро, саме таку суму виділили спонсори клубу.

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Повідомляється, що церемонія передачі автомобіля відбудеться після останнього тренування Шахтаря, яке заплановане після матчу-відповіді з Ренном у четвер, 23 лютого. Делегацію українського клубу запрошено на гала-вечерю, на якій Ренн також має намір влаштувати ще один збір коштів для України.

Також Ренн запросив на матч-відповідь із Шахтарем 250 військових і українських біженців.

Матч Ренн – Шахтар відбудеться в четвер, 23 лютого. Початок зустрічі – о 22:00 за київським часом.

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