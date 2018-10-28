Ренн – Динамо: передматчева прес-конференція Олександра Хацкевича

Головний тренер київського Динамо Олександр Хацкевич напередодні поєдинку 3-го туру групового етапу Ліги Європи проти французького Ренна поспілкувався з журналістами.

"Суперник дуже часто змінює поєднання гравців в атаці. Щодо стандартних положень, то майже всі футболісти грають при них агресивно. Потрібно, щоб їх було якомога менше біля наших воріт.

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Хворих ми сюди точно не привезли. Усі гравці здорові. Сьогодні в нас тестове тренування. Якщо все буде гаразд, то завтра Вербіч зіграє.

Осінь – завжди визначальний момент. Але сьогодні ми думаємо лише про Ренн. Так, у нас розпочинається жорсткий графік, ми дивимось уперед, плануємо, але насамперед зараз усі ми тримаємо в голові завтрашній поєдинок Ліги Європи.

Результат стоїть для нас на першому місці. Ми втратили очки в попередніх двох турах, стоїть завдання вийти з групи. Потрібно все комбінувати. Ми ще обговоримо, як саме будемо діяти. Усі питання з хлопцями вирішуємо разом.

Чемпіонат Франції у нас не так сильно висвітлюється. Так, є ПСЖ, Монако. Але Ренн для нас – не загадка, інформації про команду в нас вистачає.

Критика мені не заважає. Кожен тренер повинен бути до цього готовим. Є вдалі та невдалі періоди. Такі запитання я можу обговорювати лише з президентом клубу", – наводить слова Хацкевича Динамо Киев от Шурика.

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