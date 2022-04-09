Президент Вереса Іван Надєїн розповів про те, як триває реконструкція арени у Рівному.

"Залишився порівняно незначний обсяг робіт для завершення реконструкції Авангарда. Зійшла трава. Змонтовано майже всі сидіння на трибунах.

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У багатьох приміщеннях зроблено оздоблювальні роботи. Залишився благоустрій території та узгодження питань щодо безпеки глядачів. Це можна зробити протягом короткого відрізка часу, і після цього – запускати роботу стадіону.

Рівне може стати одним з центрів футбольного та спортивного життя в Західній Україні. Але для цього потрібно виконати одну умову – відбити навалу агресора і здобути перемогу. Віримо у наші Збройні Сили і стійкість українського народу", – сказав Надєїн у коментарі Сфера ТВ.

Нагадаємо, окупанти масово руйнують українські стадіони – бомби знищили арени у Чернігові та Ірпіні, пошкодили тренувальні поля у Києві, Маріуполі та інших містах.

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