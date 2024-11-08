Збірна України не зможе розраховувати на всіх ключових гравців у 2 завершальних турах Ліги націй.

Сергію Реброву довелося замінити Віктора Циганкова на Віталія Буяльського, інформує прес-служба УАФ.

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Вочевидь, лідер Жирони не встигає набрати форму. Циганков понад місяць не виходить на поле через травму сухожилля двоголового м'яза стегна, яку отримав у матчі ЛЧ з Фейєнордом. Жирона сподівається на близьке повернення півзахисника, але збірній він не помічник.

Нагадаємо, в листопаді збірна України проведе два завершальні матчі у групі В1 Ліги націй. 16 листопада в 5-му турі "синьо-жовті" в Батумі на AdjaraBet Arena зійдуться з Грузією, а 19 листопада в 6-му турі в Тирані на стадіоні Air Albania зіграють проти Албанії. Наразі команда Реброва з 4 очками посідає останню сходинку квартету.

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