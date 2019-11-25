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Ребров: Дуже багато чому навчився в Лобановського

13:20 100 Читать на русском
Ребров: Дуже багато чому навчився в Лобановського
Сергій Ребров / офіційний сайт Ференцвароша

Головний тренер Ференцвароша Сергій Ребров розповів про вплив легендарного Валерія Лобановського на його тренерську кар'єру.

"Їздив на стажування в Манчестер Сіті, в Борусію Д Клоппа. Мені подобались моделі гри тих команд, цих тренерів. Намагався щось почерпнути від них. Звичайно, дуже багато взяв від Лобановського.

Ребров готовий розглянути пропозицію Динамо

Можна використовувати якісь інструменти його тренувань, вони були досить непростими. У наших умовах непросто використовувати це, але його харизма, вимогливість до себе і гравців, напевно, були найважливішими в його роботі, а не тільки тактичні моменти, ставлення до гри. Напевно, коли гравці це бачать, вони це переймають, стають сильнішими", – поділився Ребров в програмі Вацко Live.

Нагадаємо, Ребров працював в Динамо з 2014 по 2017 роки, здобувши по 2 перемоги в чемпіонаті та Кубку України, а також вигравши Суперкубок України. Нині український фахівець працює у Ференцвароші, з яким виграв чемпіонат Угорщини в минулому сезоні.

Ференцварош у результативному матчі обіграв Залаегерсег – команда Реброва очолила турнірну таблицю чемпіонату Угорщини

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Борусія Дортмунд Борусія Дортмунд Манчестер Сіті Манчестер Сіті Юрген Клопп Юрген Клопп Валерій Лобановський Сергій Ребров Сергій Ребров Динамо Динамо
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