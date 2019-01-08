Реалу доведеться побити трансферний рекорд, щоб підписати Еріксена

Тоттенхем визначився з сумою, яку хоче отримати за свого півзахисника Крістіана Еріксена.

Президент Тоттенхема Деніель Леві погодиться продати півзахисника Крістіана Еріксена мадридському Реалу, повідомляє AS.

Моурінью погодився повернутися в Реал – Перес повинен виконати дві умови португальця

За інформацію видання, за трансфер 26-річного данця "вершковим" доведеться рекордну трасферному суму. Леві хоче за свого футболіста не менше 250 млн євро.

Рекорд світової трансферної вартості належить Неймару, який влітку 2017 роки перейшов з Барселони в ПСЖ за 222 млн євро.

Реал воює з VAR – Перес бачить змову: закуліси першого великого суддівського скандалу року