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Реалу доведеться побити трансферний рекорд, щоб підписати Еріксена

16:06 629 Читать на русском
Реалу доведеться побити трансферний рекорд, щоб підписати Еріксена
Крістіан Еріксен / фото із соцмереж

Тоттенхем визначився з сумою, яку хоче отримати за свого півзахисника Крістіана Еріксена.

Президент Тоттенхема Деніель Леві погодиться продати півзахисника Крістіана Еріксена мадридському Реалу, повідомляє AS.

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За інформацію видання, за трансфер 26-річного данця "вершковим" доведеться рекордну трасферному суму. Леві хоче за свого футболіста не менше 250 млн євро.

Рекорд світової трансферної вартості належить Неймару, який влітку 2017 роки перейшов з Барселони в ПСЖ за 222 млн євро.

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