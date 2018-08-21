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Реал та Атлетіко хочуть придбати Маркоса Алонсо

13:40 277 Читать на русском
Реал та Атлетіко хочуть придбати Маркоса Алонсо
Маркос Алонсо / фото: ФК Челсі

Захисник Челсі Маркос Алонсо може продовжити кар'єру в Мадриді.

Мадридські Реал і Атлетико мають намір підписати захисника Челсі Маркоса Алонсо, повідомляє AS. Зазначається, що сума ймовірного трансферу може скласти близько 30 мільйонів євро.

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За інформацією видання, в Реалі Алонсо може стати альтернативою основному захиснику Марсело. Цього літа "вершкові" відпустили в оренду Тео Ернандеса, що дозволить Алонсо розраховувати на ігровий час в клубі.

А ось Атлетіко планує підписати гравця Челсі, якщо Філіпе Луїс покине мадридську команду. Раніше ЗМІ повідомляли, що гравця хоче бачити у своєму складі французький ПСЖ.

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