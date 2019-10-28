Реал розглядає варіант з продажем Бейла вже взимку

Майбутнє Гарета Бейла в Реалі залишається під великим питанням.

Керівництво Реала розглядає можливі варіанти з трансферу хавбека "вершкових" Гарета Бейла, повідомляє AS.

Манчестер Юнайтед відмовився від трансферу Бейла через його надмірний травматизм

Причиною цьому стали напружені стосунки валлійця з босами клубу, а також його підвищена травматичність. Нагадаємо, Гарет отримав травму під час матчу за збірну Уельсу проти Хорватії (1:1).

Протягом всієї кар'єри 30-річного хавбека в Реалі (з 2013-го) його часто супроводжують різноманітні пошкодження.

У поточному сезоні Бейл провів за королівський клуб сім матчів у всіх турнірах, забив два голи і зробив дві результативні передачі.

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