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Реал розглядає варіант з продажем Бейла вже взимку

28 жовтня 23:50 155 Читать на русском
Реал розглядає варіант з продажем Бейла вже взимку
Флорентіно Перес та Гарет Бейл / Фото ФК Реал

Майбутнє Гарета Бейла в Реалі залишається під великим питанням.

Керівництво Реала розглядає можливі варіанти з трансферу хавбека "вершкових" Гарета Бейла, повідомляє AS.

Манчестер Юнайтед відмовився від трансферу Бейла через його надмірний травматизм

Причиною цьому стали напружені стосунки валлійця з босами клубу, а також його підвищена травматичність. Нагадаємо, Гарет отримав травму під час матчу за збірну Уельсу проти Хорватії (1:1).

Протягом всієї кар'єри 30-річного хавбека в Реалі (з 2013-го) його часто супроводжують різноманітні пошкодження.

У поточному сезоні Бейл провів за королівський клуб сім матчів у всіх турнірах, забив два голи і зробив дві результативні передачі.

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Теги
Гарет Бейл Гарет Бейл Реал Мадрид Реал Мадрид Іспанія Флорентіно Перес Трансфери Реал Мадрид
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