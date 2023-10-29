Обстеження півзахисника Орельєна Чуамені виявило неповний стресовий перелом плюсневої кістки лівої стопи, інформує прес-служба клубу.

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Віце-чемпіон світу відіграв повний матч проти Барси, але потім поскаржився на біль. Тепер Реалу слід готуватися до тривалої відсутності француза. За інформацією іспанської преси, термін відновлення складе близько 2 місяців, тобто у 2023 році Чуамені навряд повернеться на поле. Завершувати груповий етап ЛЧ доведеться без нього.

У нинішньому сезоні хавбек залишається ключовим гравцем Реала, провівши 11 матчів та забивши один гол. У лазареті "вершкових" з важкими травмами також перебувають Тібо Куртуа та Едер Мілітао.

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