Обследование полузащитника Орельена Чуамэни выявило неполный стрессовый перелом плюсневой кости левой стопы, сообщает пресс-служба клуба.

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Вице-чемпион мира отыграл полный матч против Барсы, но затем пожаловался на боль. Теперь Реалу следует готовиться к длительному отсутствию француза. По информации испанской прессы, срок восстановления составит около 2 месяцев, то есть в 2023 году Чуамени вряд ли вернется на поле. Завершать групповой этап ЛЧ придется без него.

В нынешнем сезоне хавбек остается ключевым игроком Реала, проведя 11 матчей и забив один гол. В лазарете "сливочных" с тяжелыми травмами также находятся Тибо Куртуа и Эдер Милитао.

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