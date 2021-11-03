Реал Мадрид U-19 – Шахтар U-19: онлайн-трансляція матчу Юнацької Ліги чемпіонів
Шахтар U-19 в рамках 4-го туру групового етапу Юнацької ліги УЄФА приймає Реал U-19. Стартові склади на матч – в цій новині на "Футбол 24".
Матч 4-го туру Юнацької ліги УЄФА 2021/22 Реал Мадрид U-19 – Шахтар U-19 розпочнеться о 15:00 за київським часом. Відеотрансляція проходить на "MEGOGO".
Розкішний гол Діалло і вихід киян до плей-офф у відеоогляді матчу Динамо U-19 – Барселона U-19 – 4:1
Стартові склади команд:
Реал Мадрид U-19: Вісенте – Каррільйо, Асенсіо, Марвел, Обрадор – Вільяр, Лукас – Петер, Іглесіас, Аранда – Герреро
Запасні: Піньєйро, Саласар, Гомес-Елехідо, Накаї, Гонсало, Хіменес, Пухоль
Шахтар U-19: Пузанков – Капінус, Козик, Фаріна, Булеза – Сігєєв, Лосенко, Гулько – Глущенко, Гончарук, Бако
Запасні: Твардовський, Гаврилюк, Савченко, Пушкарьов, Роспутко, Плющ, Погорєлий
Динамо U-19 розгромило Барселону U-19: кияни готові до тріумфу в Юнацькій ЛЧ, а Діалло і Волошин рвуться в першу команду