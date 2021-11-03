Шахтар U-19 після сенсаційної домашньої перемоги над Реалом у попередньому турі Юнацької ліги УЄФА піднявся на друге місце у групі D. Від мадридців підопічні Оскара Ратулутри відірвались на два залікових бали, тож ще одна звитяга на 90% гарантувала б донеччанам участь у плей-офф, та і нічия була б у всіх сенсах вигідною. Після трьох забитих голів у ворота "вершкових" такі прогнози не виглядали наївними.

У першому таймі гра була не тільки рівною, а і нудною. Команди не підіймали швидкості, дозволяючи розкатувати один одному затяжні комбінації, але якісного просування позиційним атакам не вистачало. До перерви Шахтар і Реал розмінялися лишень кількома негострими ударами з-за меж штрафного. Втім, по два небезпечних моменти "гірники" і "вершкові" створили.

Так, на 10-й хвилині Вільяр потужним дальнім пострілом цілив у правий кут (Пузанков спіймав м'яч), а на 35-й Аранда отримав проникний пас на правий край карного майданчика, пробивши повз ліву стійку. Донеччани могли забити на 8-й внаслідок прориву Глущенка у штрафний з передачею вздовж воротарського, однак Сігєєв трішечки не встиг на замикання. На 27-й же Лосенко отримав відскок і вистрілив з 11 метрів – над поперечиною! У підсумку, відпочивати футболісти відправились без забитих голів.

Другий тайм Реал U-19 розпочав значно активніше. Так, вже на 51-й хвилині Петер змістився на правий кут штрафного й ефектно закрутив м'яч у дальню дев'ятку (м'яч впав на сітку зверху), а на 54-й Пузанков не зміг вибити простріл Аранди – пощастило, що нікого з мадридців не опинилося на добивання. Втім, ще за чотири хвилини Тимуру таки довелося виймати "шкіряного" із сітки – Аранда прорвався лівим напівфлангом, обіграв на дриблінгу Гулька й потужно вистрілив метрів з 23-х. Голкіпер не очікував удару, пропустивши його під рукою. 1:0!

Шахтар U-19, однак, не здався. Вже через хвилину Булеза ледь не забив шедевр, виконавши подачу з лівого флангу – м'яч зрізався з ноги й полетів за комірець воротарю в дальню дев'ятку (але пройшов вище). Одразу після цього Оскар Ратулутри провів серію замін, випустивши Пушкарьова, Роспутка, Гаврилюка, Плюща й Погорілого. На банку відправились Бако, Лосенко, Сігєєв, Глущенко й Гончарук.

Таке рішення виявилось неоднозначним. З одного боку, Шахтар U-19 сильно освіжив склад і захопив ініціативу в останні 20 хвилин зустрічі. З іншого – без лідерів сильно просіло завершення атак. "Гірники" довго катали м'яч на чужій половині, але моментів практично не виникало. Аж на 85-й хвилині вдалося створити небезпечну ситуацію біля воріт "вершкових" – це Плющ пробив зі стандарту в стінку, зачепивши руку Асенсіо. Арбітр проігнорував цей епізод.

Це був останній момент донеччан у зустрічі. Прикро, адже Реал U-19 після свого голу навіть в атаку виходив рідко. У підсумку, фінальний свисток зафіксував мінімальну перемогу мадридців. "Бланкос" набирають 7 очок і підіймаються на другу позицію, а "гірники" опускаються на третю сходинку. У них на один бал менше.

Реал Мадрид – Шахтар: анонс матчу Ліги чемпіонів