Реал U-19 – Шахтар U-19 – 1:0 – відео гола та огляд матчу
18:24 - Читать на русском
Реал U-19 приймав Шахтар U-19 в рамках Юнацької ліги УЄФА. Дивіться відео гола та огляд матчу на "Футбол 24".
58’ Оскар Аранда
58’ Оскар Аранда
Молоді мадридці на правах господарів виглядали гострішими у першій половині гри, але не змогли конвертувати цю перевагу у гол.
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Після перерви Реал все ж зумів відкрити рахунок. Аранда наважився на дальній удар, до якого не був готовим голкіпер Шахтаря Пузанков – 1:0. Намагання "гірників" відігратись не увінчались успіхом.
Реал обігнав однолітків з Шахтаря у групі D та піднявся на другу сходинку.
Реал U-19 мінімально переміг Шахтар у матчі за друге місце в групі Юнацької ліги УЄФА
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