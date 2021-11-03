Реал U-19 приймав Шахтар U-19 в рамках Юнацької ліги УЄФА. Дивіться відео гола та огляд матчу на "Футбол 24".

Молоді мадридці на правах господарів виглядали гострішими у першій половині гри, але не змогли конвертувати цю перевагу у гол.

Реал Мадрид – Шахтар: анонс матчу Ліги чемпіонів

Після перерви Реал все ж зумів відкрити рахунок. Аранда наважився на дальній удар, до якого не був готовим голкіпер Шахтаря Пузанков – 1:0. Намагання "гірників" відігратись не увінчались успіхом.

Реал обігнав однолітків з Шахтаря у групі D та піднявся на другу сходинку.

Реал U-19 мінімально переміг Шахтар у матчі за друге місце в групі Юнацької ліги УЄФА