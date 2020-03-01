Реал Мадрид – Барселона: прогноз на Ель Класіко

Реал та Барселона зустрінуться у 26-му турі чемпіонату Іспанії. Який прогноз на матч Реал Мадрид – Барселона та кому віддають перевагу букмекери, читайте на "Футбол 24".

Матч Реал – Барселона відбудеться 1 березня в Мадриді на стадіоні Сантьяго Бернабеу. Початок гри о 22:00 за київським часом. "Футбол 24" проведе текстову онлайн-трансляцію поєдинку.

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Реал Мадрид – Барселона, прогноз букмекерів на матч чемпіонату Іспанії:

Фахівці William Hill вважають фаворитом матчу Реал. Перемога "бланкос" оцінюється коефіцієнтом 2.20, звитяга Барселони – 3.10, а нічия – 3.70.

Авторитетна контора Bwin солідарна з колегами, але дещо більше вірить у каталонців. Гостьова перемога команди Кіке Сетьєна презентована коефіцієнтом 2.95. Тоді як на вікторію підопічних Зідана виставлений коефіцієнт 2.15. Нічия оцінюється у 3.70.

Нагадаємо, Барселона підходить до Ель Класіко у статусі лідера Прімери. Каталонці набрали 55 очок та випереджають Реал на 2 пункти. Мадридці посідають другу позицію Ла Ліги, а їхній відрив від Атлетіко та Севільї складає 10 балів.

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До слова, нещодавно і Реал, і Барселона провели поєдинки 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Мадридці вдома поступилися Манчестер Сіті (1:2), а Мессі та Ко у гостях зіграли внічию з Наполі (1:1).

Поєдинок першого кола мав відбутися ще 26 жовтня, проте у зв'язку з політичною ситуацію в Каталонії поєдинок був зіграний аж 18 грудня. Тоді на Камп Ноу команди розішлися миром – 0:0.