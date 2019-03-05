Реал Мадрид – Аякс: онлайн-трансляція матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

Реал Мадрид приймає Аякс у матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів 2018/19. Склади та посилання на онлайн-трансляцію матчу ЛЧ – в цій новині на "Футбол 24".

Матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА Реал Мадрид – Аякс розпочався о 22:00 за київським часом. Телетрансляція доступна на телеканалі "Футбол 2", текстову онлайн-трансляцію проведе Футбол 24.

Перша зустріч у Амстердамі завершилась перемогою "вершкових" з рахунком 1:2, тож у Мадриді "аяксидам" потрібна лише перемога або виграш з рахунком 2:3, 3:4 і т.д.

Реал – Аякс: анонс матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

Стартові склади:

Реал Мадрид: Куртуа – Карвахаль, Варан, Начо, Регілон – Каземіро, Модріч, Кроос – Васкес, Бензема, Вінісіус

Запасні: Навас, Вальєхо, Бейл, Марсело, Вальверде, Асенсіо, Себальйос

Аякс: Онана – Мазрауї, Де Лігт, Блінд, Тальяфіко – Де Йонг, Шьоне – Зієш, Ван Де Беєк, Нерес – Тадіч

Запасні: Варела, Фелтман, Сінкгравен, Хунтелаар, Лабйад, Дольберг, Де Віт

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