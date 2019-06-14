Реал хоче перехопити у Барселони "японського" Мессі

Європейські гранди розпочали битву за японського вундеркінда Такефусу Кубо.

Реал Мадрид серйозно зацікавлений у підписанні хавбека Такефусу Кубо, повідомляє Marca.

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Цікаво, що талановитий хавбек вже перебував у таборі Барселони в 2011-2015 роках, але після скандалу з підписанням молодих гравців, гравець був змушений покинути академію "блаугранас". Каталонці знову хочуть повернути Кубо. За японцем також слідкує ПСЖ, який може "сплутати карти" іспанським грандам.

18-річний Такефуса належить ФК Токіо, на Сході його зазиваються японським "Мессі". В минулому сезоні чемпіонату Японії Кубо провів 13 матчів, в яких відзначився 4-ма голами та 3-ма асистами.

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