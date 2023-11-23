Федерація футболу Німеччини (DFB) була змушена обмежити коментарі на сторінці своїх молодіжних команд у Facebook після серії расистських і дискримінаційних коментарів на адресу гравців команди U-17, яка завтра зіграє з однолітками з Іспанії в 1/4 фіналу ЧС.

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Як інформує Mundo Deportivo, DFB опублікувала фотографію чотирьох чорношкірих гравців "манншафт" U-17, які святкували у вівторок перемогу над США в 1/8 фіналу чемпіонату світу (3:2). Однак публікацію зустріли потоком расистських коментарів від великої кількості користувачів Facebook. Три гравці дортмундської Борусії (Чарльз Херманн, Альмугер Кабар, Паріс Брюннер) і представник Кельна Файсал Харшауї зазнали расистських образ.

У відповідь DFB деактивувала коментарі та опублікувала власну заяву. "Ми пишаємося різноманітністю наших хлопців U-17, які зараз грають в Індонезії. Прихильність різноманіттю міцно вкорінена в статуті Федерації, як і цінності толерантності та поваги. Якщо ви не поділяєте ці цінності, відпишіться від нас. Дискримінаційним і расистським коментарям тут не місце, і вони будуть видалені", – йдеться в заяві.

Також Федерація футболу Німеччини заявила, що намагатиметься притягнути расистів до відповідальності.

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