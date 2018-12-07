Рафаїлов висміяв будівництво стадіону Інгульця – клуб не забарився з відповіддю

Генеральний директор Зорі Сергій Рафаїлов скептично відноситься до будівництва стадіону у селі Петрове.

Функціонер у фейсбуці скептично віднісся до будівництва стадіонів у селі Петрове та Ковалівці, написавши: "Найцікавіше почнеться після появи в УПЛ Петрівок та Ковалівок, хоча за словами керівників ФФУ, незабаром там мають з’явитись Вемблі та Маракана". Інгулець вже відповів Сергію Рафаїлову.

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Клуб у своєму ютуб-каналі виклав сюжет, де описується будівництво стадіону у Петровому та наводяться коментарі Рафаїлова. Клуб зауважує, що у недалекому 2011 році під час матчу Зоря – Волинь поле у Луганську було жахливої якості, на що скаржився і головний тренер лучан Віталій Кварцяний.

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