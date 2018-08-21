П'яніч офіційно підписав новий контракт з Ювентусом до 2023 року

Півзахисник Ювентуса Міралем П'яніч підписав з клубом довгостроковий контракт.

Боснійський хавбек Міралем П'яніч та Ювентус дійшли згоди щодо умов нового контракту, повідомляє офіційний сайт клубу.

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28-річний півзахисник гратиме у футболці "Старої Синьйори" до 2023 року.

Раніше у ЗМІ лунала інформація, що туринці платитимуть йому 6,5 млн євро на рік.

Міралем П'яніч став гравцем Ювентуса перед сезоном 2016/17. Його попередній контракт діяв до 2021 року.