ПСЖ поступився Генгаму та сенсаційно вилетів із Кубка французької ліги

Парі Сен-Жермен несподівано програв Генгаму в чвертьфіналі Кубка французької ліги й попрощався з надіями на черговий успіх у турнірі.

Франція, Кубок ліги, 1/4 фіналу

Парі Сен-Жермен – Генгам – 1:2

Голи: Неймар, 63 – Н'Гбакото, 83 (пенальті), Тюрам, 90+2 (пенальті)

Нереалізований пенальті: Тюрам, 61 (вище воріт)

Парижани володіли беззаперечною перевагою упродовж усього поєдинку, та, вочевидь, недооцінили суперника. Генгам зобов'язаний був відкривати рахунок на 61-й хвилині: Меньє сфолив у власному штрафному, але син чемпіона світу-1998 Маркус Тюрам пробив із позначки вище воріт.

Винуватець епізоду майже відразу реабілітувався, коли за 2 хвилини класно навісив із правого флангу на Неймара, який головою відправив м'яч у сітку воріт. Та початком розгрому, як можна було б прогнозувати, цей гол не став. Навпаки, до фінального свистка забивав лише Генгам, а допомогли в цьому гравці ПСЖ.

Спочатку Н'Гбакото реалізував пенальті після фолу Берната, а на другій доданій арбітром хвилині Керер збив Тюрама й цього разу Маркус зумів переграти Ареола. Таким чином, Генгам вийшов до півфіналу турніру, де складе компанію Страсбуру, Бордо та Монако. Відзначимо, що останні 5 кубків здобув ПСЖ.