Лідер "драконів" орендований на один сезон з правом викупу, інформує офіційний сайт парижан. Хавбек отримав номер 15.

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Перейра виступав за Порту з 2015 року (202 матчі, 19 голів). За цей час він двічі вигравав чемпіонат Португалії, та по одному Кубку і Суперкубку країни. Також гравець був у складі збірної Португалії, яка тріумфувала на Євро-2016.

Додамо, що Перейра став лише третім новачком ПСЖ у міжсезоння після Флоренці та Кіна – усі орендовані.

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