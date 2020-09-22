Розпочався розгляд гучної справи щодо неправомірних дій власника парижан та його компаньйона з ФІФА.

Під час судового засідання прокурор вимагав для перзидента ПСЖ Нассера Аль-Хеллаїфі 28 місяців позбавлення волі, а для колишнього генсека ФІФА Жерома Вальке – три роки, повідомляє журналіст Тарік Панжа у Twitter.

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Обом підозрюваним інкримінують шахрайські дії при передачі прав на трансляцію матчів компанії beIN Media, співвласником якої є Аль-Хеллаїфі. Нібито, президент ПСЖ дав хабаря Вальке за сприяння передачі прав.

Нагадаємо, Нассер Аль-Хеллаїфі придбав ПСЖ у 2011 році.

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