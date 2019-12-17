toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Україна
БАРСЕЛОНА - РЕАЛ МАДРИД ЖЕРЕБКУВАННЯ ЛЄ РОМАН ЗОЗУЛЯ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

"Пропозиції є", – Динамо готовий покинути легіонер з великою зарплатнею

12:37 8772 Читать на русском
"Пропозиції є", – Динамо готовий покинути легіонер з великою зарплатнею

Захисник київського Динамо Карлос Самбрано розповів про свої плани щодо кар'єри.

"На щастя, пропозиції є завжди. Але все залежить від досягнення економічно вигідної угоди. Чесно кажучи, я люблю Європу.

"Скоро це станеться зі мною", – Самбрано відреагував на чутки про відхід з Динамо

Я звик жити тут, а європейські чемпіонати більш конкурентоспроможні. Однак футбол в Бразилії, Аргентині, Мексиці і Перу в останні роки розвивається" , – наводить слова Самбрано futbolperuano.com.

За даними перуанських ЗМІ, місячна зарплата Самбрано становить понад 50 тисяч доларів. Додамо, що Самбрано перейшов у Динамо на початку 2018 року на правах вільного агента, але досі примудрився не зіграти жодного офіційного матчу за першу команду. Сезон 2018/19 перуанець провів на правах оренди у Базелі.

Скандальний фінал Бразілейрао: "динамівець" відправляє "дніпрянина" в пекло, знищений стадіон і чемпіонська провокація

blog_ava
Шахтар – команда з традиціями, минулого року вони грали в 1/4 Ліги чемпіонів, – Луїзао курйозно оцінив силу українців
08:53
1941
Теги
Трансфери чемпіонату України Трансфери Трансфери Динамо Київ Динамо Динамо Карлос Самбрано Карлос Самбрано
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
6
год
:
16
хв
Борусія Дортмунд
21:30
РБ Лейпциг
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук