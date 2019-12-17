"Пропозиції є", – Динамо готовий покинути легіонер з великою зарплатнею

Захисник київського Динамо Карлос Самбрано розповів про свої плани щодо кар'єри.

"На щастя, пропозиції є завжди. Але все залежить від досягнення економічно вигідної угоди. Чесно кажучи, я люблю Європу.

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Я звик жити тут, а європейські чемпіонати більш конкурентоспроможні. Однак футбол в Бразилії, Аргентині, Мексиці і Перу в останні роки розвивається" , – наводить слова Самбрано futbolperuano.com.

За даними перуанських ЗМІ, місячна зарплата Самбрано становить понад 50 тисяч доларів. Додамо, що Самбрано перейшов у Динамо на початку 2018 року на правах вільного агента, але досі примудрився не зіграти жодного офіційного матчу за першу команду. Сезон 2018/19 перуанець провів на правах оренди у Базелі.

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