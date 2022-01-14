Захисник "гірників" Юхим Конопля зізнався, що не планує зупинятися у своєму розвитку після змін на сімейному фронті.

"Дуже радий бачити хлопців після тривалої розлуки, навіть трохи скучив за всіма. Емоції лише позитивні. Вже пройшов медогляд.

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Все як завжди: перевіряли серце, зір, шлунково-кишковий тракт, здавали аналізи. Під час відпустки я зробив пропозицію своїй дівчині – помічаю, що вже трохи змінююсь.

У новому році хочеться прогресувати, виходити на новий рівень, доводити собі, тренерському штабу та вболівальникам, що можу показувати гарну гру", – сказав Конопля у коментарі Shakhtar News.

Нагадаємо, у поточному сезоні 22-річний оборонець провів за "гірників" 11 матчів у всіх турнірах, в яких забив 1 гол і віддав 5 результативних передач.

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