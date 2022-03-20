ПСЖ продовжує лихоманити після вильоту з ЛЧ – Монако ефектно розбив чинних чемпіонів у матчі 29-го туру Ліги 1. Дивіться відео голів та огляд поєдинку Монако – ПСЖ на Футбол 24.

Франція. Ліга 1, 29 тур

Монако – ПСЖ – 3:0

Голи: Бен-Єддер, 25, 84 (пен), Фолланд, 68

Монако зі старту поєдинку домінував на полі та притиснув парижан до воріт. Перший гол досить чудернацько забив Бен-Єддер, який опорною ногою замкнув простріл з флангу.

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Другий гол вдалось забити вже по перерві – Фолланд завершив комбінацію, покотивши м'яч в протихід Доннаруммі. Пізніше німець заробив пенальті, який успішно реалізував Бен-Єддер.

Таким чином, Монако набрав 44 очки та піднявся на 7 місце, ПСЖ залишився першим з 65 пунктами.