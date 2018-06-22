Президент ФК Полтава Соболєв пояснив, чому прийняв рішення розпустити команду

Президент ФК Полтава Леонід Соболєв розповів про несподіване рішення розпустити команду після того, як вона здобула путівку в УПЛ.

"Головна причина полягає в діях ФФУ, яка не дозволяє нам грати на стадіоні Локомотив у Полтаві. Для того, щоб його реконструювати і підігнати під всі норми і вимоги, крім фінансових вкладень необхідно ще й час.

Віце-президент ФК Полтава офіційно оголосив про розпуск команди

Стадіон Ворскла, на якому виступає однойменний полтавський клуб, не гарантує нам проведення всіх домашніх ігор. А грати, наприклад, в Сумах – це не тільки додаткові витрати. Адже ми створюємо команду і граємо в першу чергу для вболівальників свого міста, щоб популяризувати футбол в регіоні, адже наша команда вийшла в УПЛ і на даному етапі підтримка з боку вболівальників нам дуже необхідна.

Я не перший рік в бізнесі, на собі відчув закони економіки, вмію рахувати і прогнозувати. Проаналізувавши ситуацію і пред'явлені нам умови і вимоги, все зваживши, вирішив, що розпустити команду в умовах, що склалися – оптимально", – цитує Соболєва видання footboom.