34-річний екс-захисник Динамо від початку серпня тренується з командою Олександра Рябоконя, але поки про підписання контракту сторони нібито не говорять.

Десна і Хачеріді не поспішають підписувати контракт – захисник тренується з чернігівцями

"Зараз Євген займається з нами і показує досить непоганий рівень. З огляду на те, що нам потрібен гравець у центр захисту, є ймовірність, що Хачеріді стане нашим гравцем", – цитує Володимира Левіна FanDay.

Нагадаємо, після відходу з Динамо у 2018-му Євген пограв за ПАОК і Динамо Брест. Останні півроку Хачеріді офіційно перебуває без клубу.

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