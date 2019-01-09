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Потенційний новачок Львова Луїс Велозу незабаром прибуде до України

08:24 377 Читать на русском
Потенційний новачок Львова Луїс Велозу незабаром прибуде до України
Луїс Велозу / twitter

Хавбек Луїс Велозу, який нещодавно отримав статус вільного агента, близький до переходу в ФК Львів.

Велозу у своєму Instagram опублікував фото, де натякнув, що невдовзі прилетить в Україну.

Бразильський півзахисник нещодавно повідомив, що підпише контракт із Львовом. Окрім цього, Велозу зазначив, що в рівень українського футболу вищий за японський.

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До слова, попереднім клубом гравця був ФК Токіо, де він практично не грав у першій команді. У 21-річного футболіста завершився контракт з японським клубом, і 1 січня цього року він отримав статус вільного агента.

Теги
Трансфери Львів Львів Трансфери чемпіонату України Луїс Велозу Луїс Велозу
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