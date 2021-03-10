Посол Ізраїлю засудив присвоєння імені Шухевича тернопільському стадіону – Україна не забарилась з відповіддю
Присвоєння Тернопільському міському стадіону імені Романа Шухевича викликало обурення в окремих дипломатів. Українська сторона чітко відповідала.
Нещодавно стадіону в Тернополі присвоїли ім'я головнокомандувача Української повстанської армії Романа Шухевича. На це відреагував посол Ізраїлю в Україні Джоель Ліон, написавши пост у Twitter.
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"Ми рішуче засуджуємо рішення Тернопільської міської ради присвоїти міському стадіону ім'я сумнозвісного гауптмана 201-го батальйону шуцманшафту Романа Шухевича і вимагаємо негайно скасувати це рішення", – йдеться у пості посола.
Речник українського МЗС Олег Ніколенко не забарився з дипломатичною відповіддю. "Збереження національної пам'яті українського народу залишається одним з пріоритетів державної політики України. Дискусії у цій сфері мають проходити на рівні істориків. Натомість дипломатам слід працювати над зміцненням відносин дружби і взаємної поваги між народами, а не навпаки", – написав Ніколенко в особистому Twitter.
Нагадаємо, оновлений стадіон імені Шухевича вміщує 15150 глядачів. Він є домашньою ареною Ниви, представника Першої ліги, а також прийме фінал Кубка України сезону 2020/21.
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