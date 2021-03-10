Нещодавно стадіону в Тернополі присвоїли ім'я головнокомандувача Української повстанської армії Романа Шухевича. На це відреагував посол Ізраїлю в Україні Джоель Ліон, написавши пост у Twitter.

Тернопільський стадіон перейменували на честь Шухевича: арена прийме фінал Кубка України

"Ми рішуче засуджуємо рішення Тернопільської міської ради присвоїти міському стадіону ім'я сумнозвісного гауптмана 201-го батальйону шуцманшафту Романа Шухевича і вимагаємо негайно скасувати це рішення", – йдеться у пості посола.

Речник українського МЗС Олег Ніколенко не забарився з дипломатичною відповіддю. "Збереження національної пам'яті українського народу залишається одним з пріоритетів державної політики України. Дискусії у цій сфері мають проходити на рівні істориків. Натомість дипломатам слід працювати над зміцненням відносин дружби і взаємної поваги між народами, а не навпаки", – написав Ніколенко в особистому Twitter.

Нагадаємо, оновлений стадіон імені Шухевича вміщує 15150 глядачів. Він є домашньою ареною Ниви, представника Першої ліги, а також прийме фінал Кубка України сезону 2020/21.

"Чому б Агробізнесу не обіграти Динамо?": Чижевський – про тріумф над Шахтарем, роль Луческу та нові Карпати

We strongly condemn the decision of #Ternopil city council to name the City Stadium after the infamous Hauptman of the #SS Schutzmannschaft 201 Roman #Shukhevych and demand the immediate cancellation of this decision. @MFA_Ukraine @ternopil_rada @APUkraine pic.twitter.com/c7q2HRDSGl — Joel Lion (@ambassadorlion) March 9, 2021