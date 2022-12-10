Фернанду Сантуш проводить останні дні у статусі головного тренера Португалії. Все йде до того, що команда отримає нового наставника.

Програний Марокко матч 1/4 фіналу чемпіонату світу-2022 (0:1), схоже, став останнім поєдинком Фернанду Сантуша на посаді наставника "селесао". Очікується, що найближчими днями 68-річний тренер буде відправлений у відставку. Про це повідомив Фабріціо Романо у Twitter.

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Контракт Сантуша розрахований до літа 2024 року, але, вочевидь, у відборі на Євро-2024 Португалія виступатиме вже з новим тренером.

Фернанду доволі довго очолював національну збірну – тренер був призначений у вересні 2014-го і привів Португалію до перемоги на чемпіонаті Європи-2016 та Лізі націй 2018/19. А от на Мундіалях великих успіхів Сантушу досягти не вдалося – лише 1/8 фіналу ЧС-2018 (виліт від Уругваю) і чвертьфінал-2022.

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