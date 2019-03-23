Португалія – Україна: післяматчева прес-конференція Фернанду Сантуша

Головний тренер збірної Португалії Фернанду Сантуш поділився враженнями після матчі відбору на Євро-2020 проти України.

"Загалом команда вигядала пристойно. Не виграла, тому не можна сказати, що все гаразд. Ми знали, що українці будуть так грати. Вони вміють контролювати м'яч, вони змушують суперника бігати без нього і повернути контроль м'яча нам бувало досить складно.

Португалія – Україна – 0:0 – відеоогляд матчу

В першому таймі ми втратили три або чотири нагоди забити, коли суперник діяв не дуже впевнено. Ми намагалися міняти нашу гру впродовж матчу. Наприкінці матчу ми ризикнули практично всім. Це – не чесно. Португалія заслуговувала перемогти сьогодні.

В кінці матчу був шанс і у України, але це був би повністю несправедливий результат. Саме ми заслуговували на перемогу. Але вийшло, як вийшло.

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Тепер нам потрібно вигравати наступні матчі. Потрібно думати про Сербію і про відпочинок. Подібний результат завжди негативно впливає на мораль, але гравці відновляться і зможуть перемогти Сербію", – цитує Сантуша RTP.